تسجيل 47,257 قطعة عقارية في السجل العقاري بالرياض والقصيم والشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن السجل العقاري اليوم عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 47,257 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية.
تسجيل الأحياء في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض:
- جزء من حي النور
- جزء من حي غرناطة
- جزء من حي عريعرة
- جزء من حي السيح
- حي القادسية
- حي الحمراء
- حي المنار
- حي سمنان
- حي الروضة
- حي الخالدية
- حي الصناعية
- حي الربوة
- حي الريان
- حي الندى
- حي النفل
تسجيل الأحياء في محافظة السليل:
- حي الشفاء
- حي الديرة
- حي الملك عبدالعزيز
- حي الزهراء
- حي الروضة
- حي النخيل
تسجيل الأحياء في محافظة حوطة سدير:
- حي العزيزية
- حي النهضة
- حي الياسمين
- حي الشفا
تسجيل الحي في محافظة الغاط:
- حي المستقبل
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 12 فبراير 2026م. يمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
السجل العقاري دعا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002 للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.
يواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري لزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع.
سيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تسجل، لتوثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.
يتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير محددة ويتم تنفيذ أعمال السجل العقاري بواسطة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) لتعزيز الشفافية والثقة في خدمات العقارات.