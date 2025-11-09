تسجيل 47,257 قطعة عقارية في السجل العقاري بالرياض والقصيم والشرقية

ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 12 فبراير 2026م. يمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

السجل العقاري دعا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002 للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

يواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري لزيادة الموثوقية والشفافية في القطاع.

سيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تسجل، لتوثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.

يتم تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير محددة ويتم تنفيذ أعمال السجل العقاري بواسطة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) لتعزيز الشفافية والثقة في خدمات العقارات.