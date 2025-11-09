أمطار خفيفة ورياح نشطة تتأثر بـ 4 مناطق بحالة الطقس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة في عدة مناطق

المركز الوطني للأرصاد يصدر تقريرًا جديدًا حول حالة الطقس اليوم، حيث يشير إلى استمرار الفرصة لهطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة في مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة. كما يتوقع تكوّن الضباب في بعض المناطق منها، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح على البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الأجزاء الشمالية والوسطى، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الأجزاء الجنوبية. ومن المتوقع أيضًا ارتفاع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الأجزاء الجنوبية.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيفة.

هذه التوقعات تأتي في إطار جهود المركز الوطني للأرصاد لتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول حالة الطقس للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.