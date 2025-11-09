استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية على مركبة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شقيقان من بلدة شبعا جنوب لبنان، صباح اليوم السبت، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لمركبتهما رباعية الدفع على الطريق التي تربط بلدة عين عطا بشبعا عند السفح الغربي لجبل الشيخ، ما أدى إلى اشتعال المركبة بالكامل واستشهادهما على الفور، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق، أصيب سبعة أشخاص بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية نفذت صباح السبت غارة بصاروخين موجهين استهدفت مركبة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة أسفرت عن إصابة سبعة مواطنين بجروح.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين.

وأنهى هذا الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في أيلول/سبتمبر 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف شهيد وما يزيد عن 17 ألف جريح. وتواصل إسرائيل احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر : وكالات