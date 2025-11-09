تكنولوجيا: إطلاق هاتف Oppo A6 الجديد بدعم 5G وبطارية ضخمة سعة 7000 ملّي أمبير مع شهادات مقاومة IP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Oppo رسميًا هاتفها الجديد Oppo A6 5G في الصين، ليكون خيارًا موجهًا للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد بسعر مناسب، دون الحاجة إلى مواصفات فئة عليا. ويُباع الهاتف هناك بسعر يقارب 226 دولارًا أمريكيًا، في حين لم تُعلن الشركة بعد عن توفره في الأسواق العالمية.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 المزوّد بمودم 5G ودعم شريحتي اتصال مزدوجتين، مما يتيح للمستخدمين استخدام رقمين في وقت واحد.

ويأتي بعدة نسخ بذاكرة RAM سعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

من أبرز نقاط القوة في Oppo A6 5G بطاريته الضخمة بسعة 7000 ملّي أمبير، التي تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 80 واط عبر الكابل فقط.

ورغم حجمه الكبير، يبلغ وزن الهاتف نحو 185 جرامًا وسُمكه 8 ملم فقط. أما الشاشة، فهي من نوع AMOLED بدقة 2372×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وتصل إضاءتها القصوى إلى 1400 نتس/م².

في قسم الكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل دون وجود عدسة تليفوتو، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويمكن فتح الجهاز عبر مستشعر بصمة الإصبع أو من خلال ميزة التعرف على الوجه.

