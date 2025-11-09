وزير الداخلية يتلقى تنويرا عن إنفاذ الخطط المرورية

وزارة الداخلية السودانية لدى زيارته التفقدية لرئاسة الإدارة العامة للمرور بمدينة عطبرة تلقى الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية تنويرا متكاملا عن سير إنفاذ الخطط المرورية بالبلاد قدمه اللواء شرطة/ حاتم محمود مدير الإدارة العامة للمرور بحضور مدراء الدوائر والإدارات مدير الإدارة العامة للمرور أشار للجهود التى ظلت تضطلع بها الإدارة العامة للمرور فى تحقيق السلامة المرورية من خلال إنفاذ برامج وخطط الإدارة بالإنتشار الكبير لمنسوبى المرور فى طرق المرور السريع والطرق القومية لضبط حركة السير ، فضلا عن نشر برامج التوعية المرورية فى المدارس والأسواق والموانئ البرية باستهداف السائقين بضرورة التقيد باللوائح المرورية المنظمة لحركة السير ، بجانب إهتمام إدارته بنشر خدمات المرور المتكاملة فى الولايات عبر مراكز تقديم الخدمة باستخدام التقنية لتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن وزير الداخلية إمتدح جهود منسوبى المرور فى ضبط حركة السير ونشر التوعية لمستخدمى الطريق وتقديم الخدمات المرورية المطلوبة. المكتب الصحفي للشرطة

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

