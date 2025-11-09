تكنولوجيا: محللون بارزون يتوقعون ترقية جديدة لكاميرا iPhone 18 وتقنية UDC الأولى في هاتف أبل القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل إطلاق سلسلة iPhone 17 في سبتمبر الماضي، توقّع العديد من المحللين أن تأتي جميع طرازات السلسلة بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل. لكن كما هو معروف الآن، جاءت الهواتف بكاميرا مركزية شبه مربعة بدقة 18 ميجابكسل.

ومع ذلك، يبدو أن محللي JP Morgan لم يفقدوا الأمل، إذ أشاروا في تقرير جديد، تم تسريبه عبر Max Weinbach على منصة X، إلى أن جميع طرازات iPhone 18 باستثناء iPhone 18e ستحصل على كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل.

ورغم أن من المبكر تأكيد ما إذا كانت أبل تخطط لترقية أخرى لمستشعر الكاميرا في عامي 2026 و2027 بعد التحديث الكبير الأخير، إلا أن التقرير يتضمن معلومة أكثر إثارة: تعمل الشركة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مدمجة أسفل الشاشة، من المقرر أن تظهر لأول مرة في هاتف أبل القابل للطي – iPhone Fold، والمتوقع إطلاقه في سبتمبر 2026.

وبحسب التقرير، سيحمل iPhone Fold أيضًا نظام كاميرا خلفي مزدوج بدقة 48 ميجابكسل يضم عدسة رئيسية وعدسة بزاوية واسعة جدًا، لكن دون فتحة عدسة متغيرة أو تثبيت بصري بتحريك المستشعر كما هو الحال في طرازات iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

في المقابل، تشير التحليلات الأولية أيضًا إلى بعض المعلومات عن جيل iPhone 19 المنتظر في عام 2027، والذي قد يحمل اسم iPhone 20.

وعلى عكس الشائعات الأخيرة، فإن iPhone 19 Air، أو iPhone Air 2، سيستمر في استخدام كاميرا خلفية واحدة، مع تحسين فتحة العدسة للكاميرا الواسعة وزيادة حجم مستشعر الكاميرا الرئيسية بشكل ملحوظ.

المصدر