تعرّف على الكيان الذي يحتفظ بأكبر كمية من الايثيريوم في العالم: ليس منصة ولا ملياردير!

كشفت منصة التحليلات “Arkham Intelligence” أن الكيان الأكبر حيازة للإيثيريوم ليس فرد ولا شركة، بل عقد إيداع “ETH2 Beacon”، الذي يُستخدم لتأمين شبكة الايثيريوم عبر آلية التحصيص.

العقد يحتوي حاليا على أكثر من 72.4 مليون ETH، تُعادل نحو 60% من إجمالي العرض، بقيمة سوقية تقارب 252 مليار دولار.

في المقابل، أكبر مالك فردي معروف هو “راين لوموس”، الذي اشترى 250,000 ETH عام 2014 لكنه فقد مفاتيحه الخاصة.

يليه “فيتاليك بوتيرين” مؤسس الايثيريوم بحوالي 240,000 ETH.

المؤسسات أيضًا تمتلك كميات ضخمة من الايثيريوم، مثل بينانس بـ 4.09 مليون إيثيريوم، وبلاك روك بـ 3.94 مليون، وكوين بيس بـ 3.5 مليون.

وتشمل القائمة أيضا منصات كـ “Upbit” و”Kraken” و”Robinhood”.

كما تحتفظ الحكومة الأمريكية بحوالي 60,000 ETH من مصادر مُصادَرة.

من الناحية التقنية، تحتفظ عقود مثل WETH وجسور الطبقة الثانية (Arbitrum وBase) بكميات كبيرة من الايثيريوم، مما يعكس طبيعة التوزيع الحالي الذي تهيمن عليه العقود الذكية والكيانات المؤسساتية.

