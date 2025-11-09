جلسة حوار مع أمجد فاضل، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة EVIQ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا ملحوظًا

شهد سوق السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا خلال العام الماضي، حيث تضاعفت نسبة الانتشار من 2٪ إلى 4٪. يعد هذا التقدم خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مستقبل مستدام، حيث يعتبر التحول نحو السيارات الكهربائية أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

شركة EVIQ فخورة بدورها في تسريع اعتماد المركبات الكهربائية في المملكة، من خلال تطوير شبكة شحن سريعة وموثوقة. تواجه عملية التبني بعض التحديات مثل محدودية البنية التحتية للشحن وارتفاع تكلفة المركبات، ولكن شركة EVIQ تعمل على معالجة هذه التحديات بشكل فعال.

تعمل شركة EVIQ على توسيع شبكة الشحن في المملكة بشكل طموح، حيث تخطط لإنشاء محطات شحن جديدة على مستوى المملكة بما يشمل الطرق السريعة والمدن والمناطق السكنية. تهدف هذه الخطط إلى تسهيل الوصول إلى شبكة شحن متكاملة وتعزيز التبني للمركبات الكهربائية.

مع تزايد الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، يعزز قطاع المركبات الكهربائية في المملكة من مستوى المنافسة. وتلعب شركة EVIQ دورًا حيويًا في دعم هذا التحول، من خلال توفير شبكة وطنية من أجهزة الشحن السريعة والموثوقة.

بهذه الجهود المشتركة، يتوقع أن يستمر نمو سوق السيارات الكهربائية في المملكة بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة، ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.