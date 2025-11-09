تحدث اليوتيوبر وصانع المحتوى السعودي, الشهير وليد حمود, عبر برنامج “بودكاست”, مع ناشط سوداني, عن علاقته بالأكل السوداني, وأي وجبة يحبها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف اليوتيوبر السعودي, والذي اشتهر بمقاطعه التي تعبر عن حبه وتقديره للسودان, عن الوجبة السودانية, التي يحبها. وقال حمود: (ما فيها كلام.. الملوحة طبعاً التي يصنعها أهل شمال السودان, وتحديداً الدناقلة), وتغزل الناشط السعودي في الوجبة قائلاً: (ألذ وجبة واللي ما أكلها فايتو كتير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. اليوتيوبر السعودي وليد حمود يتحدث السودانية بطلاقة ويكشف عن عشقه لوجبة الدناقلة الشهيرة (ما فيها كلام.. ألذ وجبة واللي ما أكلها فايتو كتير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.