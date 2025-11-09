شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جاهز السعودية تهبط إلى 62.6 مليون بالربع الثالث 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عقود فول الصويا في شيكاغو يوم الجمعة، إلا أنها سجلت أول تراجع أسبوعي لها منذ شهر، مع تراجع مشتريات الصين عن التوقعات ما أضعف معنويات المستثمرين.



كما سجلت أسعار الذرة خسائر أسبوعية بفعل اقتراب اكتمال موسم الحصاد الأميركي وتحسن ظروف الزراعة في أميركا الجنوبية، بينما صعدت أسعار القمح واستعدت لتسجيل مكاسب أسبوعية.



وقال أحد تجار البذور الزيتية: "مشتريات الصين من فول الصويا كانت محدودة إلى حد بعيد حتى الآن. لم نرَ بعد الكميات الكبيرة التي جرى الحديث عنها."



وبدأت الصين مؤخرًا عمليات شراء محدودة للمنتجات الزراعية الأميركية عقب لقاء قادة البلدين الأسبوع الماضي، غير أن المتداولين لا يزالون ينتظرون صفقات كبيرة لفول الصويا بعد أن صرّح البيت الأبيض بأن بكين تعهّدت بشراء 12 مليون طن بحلول نهاية العام.



وقد تعزّزت الشكوك بشأن الطلب الصيني بسبب غياب التفاصيل عن مراسم توقيع اتفاق مشتريات فول الصويا التي أُقيمت الخميس في شنغهاي.



وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الصين – أكبر مستورد لفول الصويا في العالم بفارق واسع – استوردت 9.48 مليون طن من البذور الزيتية في أكتوبر، وهو رقم قياسي لهذا الشهر، لكنه أقل بنسبة 26.3% مقارنة بـ12.87 مليون طن في سبتمبر.



وزادت الصين وارداتها من فول الصويا هذا العام، إذ اشترت كميات قياسية من أميركا الجنوبية على مدى عدة أشهر لبناء مخزونات مسبقة قبل موسم التسويق الأميركي، وسط توترات الحرب التجارية.



أما بالنسبة إلى القمح، فقد ذكرت وكالة رويترز أن الصين حجزت شحنتين فقط من القمح الأميركي، في حين كانت التوقعات تشير إلى مئات الآلاف من الأطنان.



ومن المرجح أن يواجه سوق القمح ضغوطًا نتيجة تسارع وتيرة الصادرات الروسية، إلى جانب المنافسة من مصدّري النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مثل الأرجنتين وأستراليا اللتين بدأتا موسم الحصاد.



ويبدأ المتعاملون الآن في التركيز على تقرير العرض والطلب الزراعي الأميركي لشهر نوفمبر، الذي تخطط وزارة الزراعة الأميركية (USDA) لإصداره الأسبوع المقبل بعد أن تم إلغاء تقرير أكتوبر بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% عند 4.27 دولار للبوشل، وسجلت الذرة خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.6%.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.9% إلى 11.17 دولار للبوشل، وسجلت الذرة خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%.



القمح



وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.6% إلى 5.27 دولار للبوشل، وحقق القمح مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.6%.