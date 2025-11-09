شكرا لقرائتكم خبر أول منصة صناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمكّنك من الحصول على المواد الخام بالآجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار اليوم عن استثمارٍ استراتيجي في شركة "عاجل" (المعروفة سابقًا باسم "بلدناو" BuildNow)، وهي أول منصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم حلول «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» الموجهة للتعاملات بين الشركات في سلاسل الإمداد الصناعية، بما يدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تمكين نمو الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة الابتكار الصناعي بما ينسجم مع استراتيجية الصناعة الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030. كما يُمثل محطةً مفصليةً في مسيرة "عاجل" نحو رقمنة الائتمان والملائة المالية لقاعدة عملاء الشركة، وإتاحة حلول رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتوريد المواد الخام بالآجل وتعزيز رأس المال العامل في القطاعات الواعدة.

وكانت شركة “عاجل” قد أتمّت سابقًا جولة استثمارية تأسيسية بقيادة شركتَي رأس المال الجريء الإقليميتين "رائد فنتشرز" و"خوارزمي فينتشرز"، تلتها جولة تمويل استراتيجية من شركة أرباح المالية وصندوق رأس المال الجريء التقني "إس تي في " مطلع عام 2025. وقد أسهم هذا التمويل في إثبات ملاءمة نموذج أعمال الشركة مع احتياجات السوق وبناء بنية تحتية ائتمانية متينة وتوسيع قاعدة الموردين، إلى جانب تحقيق نمو ملموس في قطاعات صناعية رئيسة.

وقد تأسست شركة "عاجل" عام 2022 لتقديم حلول دفع بالآجل لتعزيز رأس المال العامل قصيرة الأجل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مواد خام لتسيير أعمالها. وحققت الشركة نموًا متسارعًا في قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والتجارة بالجملة، وهي قطاعات تخدم توجهات «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار» في الاستثمار الصناعي.

وحتى تاريخه، قامت “عاجل” بتوريد مواد خام تجاوزت قيمتها 300 مليون ريال سعودي، حيث يتم دراسة الاتمان وتوريد المواد الخام بالآجل عادةً خلال 24 ساعة. كما ضاعفت الشركة حجم محفظتها الائتمانية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في دلالة واضحة على قوة الطلب في السوق والحاجة للسيولة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التنافسية المالية والتقنية في القطاع. ويؤكد هذا النمو السريع الأهمية الاستراتيجية لشركة “عاجل” ويمهد لها الطريق لتحقيق توسع أكبر لدعم رؤوس الأموال العاملة في القطاع الصناعي.

في تعليق على الصفقة قال فهد النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار: «إن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزةٌ أساسيةٌ للتنمية الصناعية المستدامة. وتأتي شراكتنا مع ‘عاجل‘ دعمًا لمنصةٍ سريعة النمو تُعالج التحديات في التدفقات النقدية التي قد تواجه الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كما تُسهم هذه الشراكة في تنظيم المشتريات الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات ورفع معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية بما يُسهم في بناء منظومة صناعية تنافسية يقودها الابتكار.»

كما قال عبدالله شيخ، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "عاجل": "يعد استثمار الشركة حدثاً محوريًّا في مسيرتنا. وبدعم شركائنا، نسعى إلى توسيع نطاق البنية التحتية لخدمة ‘اشترِ الآن وادفع لاحقًا‘ واستقطاب مئات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتوسيع نطاق تقديم الحلول الرقمية القائمة التجارية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030."