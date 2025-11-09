ايه تي بي الختامية: ألكاراس يخرج منتصرا من اختباره الافتتاحي لأول مرة

الرياص - اسماء السيد - تورينو (إيطاليا) : خرج الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنّف ثانيا عالميا، منتصرا من اختباره الافتتاحي لأول مرة في بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب، بفوزه الأحد في تورينو على الأسترالي أليكس دي مينور 7 6 (7 5) و6 2 ضمن مجموعة "جيمي كونورز".

ولا يخوض ألكاراس معركة واحدة فقط على لقب البطولة الختامية التي وصل فيها إلى نصف النهائي عام 2023 وخرج من الدور الأول في 2024، إنما ينخرط أيضا في سباق محتدم مع غريمه التقليدي الإيطالي يانيك سينر لحسم صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام والتي يتبوأها حاليا الأخير.

تفوّق ألكاراس على دي مينور للمرة الخامسة في خمس مواجهات جمعتهما، وحقق فوزه الافتتاحي الأول في البطولة بعدما خسر في 2023 أمام الألماني ألكسندر زفيريف و2024 أمام النروجي كاسبر رود.

وقال الإسباني "هذه البطولة هي من الأفضل من دون شك. نلعب ضد أفضل لاعبي العالم، مما يظهر مدى صعوبتها وأهميتها. لقد عانيت في السنوات القليلة الماضية لأنهي العام بحماس. هذا العام مختلف بعض الشيء، وهو أمر أفتخر به، فأنا أبذل قصارى جهدي لأعطي نفسي فرصة الفوز بهذه البطولة".

واستهل ألكاراس المباراة بقوة من خلال أسلوب لعبه المميز، ليتقدم 4 1 و40 0 خلال 25 دقيقة فقط.

لكن سرعان ما تلاشى هذا التقدّم عندما نجح دي مينور في العودة، ليجبر ألكاراس على خوض شوط فاصل متوتر.

وتمكّن ألكاراس بعد تأخره 3 5 من الفوز بأربع نقاط متتالية ليحسم المجموعة الاولى بشق الانفس.

وحافظ ألكاراس على أفضليته في المجموعة الثانية، لكن هذه المرة نجح في بسط هيمنته بشكل كامل من خلال ضرباته القوية، مقللا أيضا من أخطائه المباشرة ليفوز بالمجموعة 6 2 واللقاء في ساعة و40 دقيقة.

وأقر الإسباني "كانت مباراة صعبة جدا. على هذه الأرضية، استغل أليكس سرعة الكرة على أكمل وجه، فهو سريع جدا... أنا سعيد جدا بتجاوز هذا التحدي الصعب حقا، وسعيد بأدائي".

وسيسعى ألكاراس للفوز في المباراة التالية الثلاثاء، عندما يواجه الاميركي تايلور فريتس أو الإيطالي لورنتسو موزيتي، إذ إن كل فوز يساوي في الدور الأول 200 نقطة في حين انه يحتاج لـ 250 إضافية لحسم صدارة التصنيف العالمي.