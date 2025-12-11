الركراكي يكشف قائمة "أسود الأطلس" لكأس أمم إفريقيا – المغرب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: كشف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي،عن قائمة "أسود الأطلس" لنهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها ملاعب المملكة ما بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير المقبل. وضمت القائمة 28 لاعبا، ضمنهم لاعبان احتياطيان، هما حمزة إيغامان ويوسف بلعامري.

وشهدت القائمة، على مستوى حراسة المرمى، حضور ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي الحرار. وفي خط الدفاع أشرف حكيمي ومحمد الشيبي وجواد الياميق وغانم سايس وعبد الحميد آيت بودلال ونايف أكرد وآدم ماسينا ونصير مزراوي وأنس صلاح الدين. وفي خط الوسط أسامة ترغالين وسفيان أمرابط وإسماعيل الصيباري ونائل العيناوي وبلال الخنوس وعز الدين أوناحي. وفي خط الهجوم إبراهيم دياز وإلياس أخوماش وشمس الدين الطالبي ويوسف النصيري وأيوب الكعبي وسفيان رحيمي وعبد الصمد الزلزولي وإلياس بنصغير.

تشكيلة منتخب المغرب

ووضعت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا، منتخب المغرب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جزر القمر ومالي وزامبيا.

ويدشن رفاق حكيمي مشوارهم في البطولة بمواجهة جزر القمر يوم الأحد 21 ديسمبر على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط.