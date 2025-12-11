إستضافت قيادة الشرطة العسكرية بكرري إجتماع لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم الدوري برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة رئيس اللجنة بحضور اللواء ركن حمدان عبدالقادر داوود قائد الشرطة العسكرية.

حيث وقفت اللجنة في اجتماعها على الضبطيه الكبيرة التي قامت بها الشرطة العسكرية للمركبات التي تسير بدون لوحات وكذلك المواتر .

ونبهت اللجنة المواطنين بعدم السير بمركبات غير مقننة وبدون لوحات والالتزام بقرار حظر المواتر

وخلص الاجتماع الي جملة من القرارات التي تصب في استتباب الأمن بالولاية وأن لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم تعمل ليل نهار عبر المحاور التي تنتهجها والخطط لاستتباب الأمن بالولاية وتهيئة البيئة السليمة لعودة المواطنين .

إعلام ولاية الخرطوم

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر أكبر ضبطية من نوعها: الشرطة العسكرية تضبط مركبات بدون لوحات ومواتر مخالفة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.