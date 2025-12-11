شرطة دبي تؤكد سلاسة الحركة المرورية خلال فعاليات مهرجان «شتا حتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ورئيس لجنة تأمين الفعاليات، زوار مهرجان وفعاليات شتا حتا إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية والأمنية والتعاون مع رجال الشرطة والمنظمين خاصة في أوقات الازدحام وعطلات نهاية الأسبوع والالتزام بإرشادات رجال المرور وتعليمات السلامة ومراقبة الأطفال وعدم تركهم من دون إشراف إلى جانب التواصل مع الرقم 999 للحالات الطارئة و901 للاستفسارات العامة والملاحظات مؤكداً وجود غرفة عمليات في المنطقة لتعزيز سرعة الاستجابة وشعور الزوار بالأمن والأمان.

ويأتي ذلك مع انطلاق مهرجان وفعاليات شتا حتا الذي تنظمه براند دبي الذراع الابداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ويتواصل حتى 28 من ديسمبر على امتداد بحيرة ليم.

وأكد المزروعي أن فرق التأمين تكثف جهودها بالتزامن مع بدء الموسم الثاني للمهرجان بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بما وفر حركة سير مرنة وانسيابية.

وأوضح العقيد علي عبيد البدواوي مدير مركز شرطة حتا بالوكالة أن شرطة دبي وبالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات شكلت فرقا داخلية وخارجية لتأمين الحركة المرورية وتوزيع الأفراد بشكل مدروس على مداخل ومخارج الفعاليات.