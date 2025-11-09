التصنيع السعودية تخسر 558.5 مليون في الربع الثالث بضغط المشاريع المشتركة والشركات التابعة

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا الداو جونز) في ختام تداولات اليوم الجمعة، لكن مؤشرات وول ستريت تكبدت خسائر هذا الأسبوع فيما سجل ناسداك أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل نيسان.



يأتي ذلك مع عودة القلق بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي فضلاً عن إثارة مخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات أمريكية صادرة أمس عن شركة "تشالنجر وجراي وكريسماس" ارتفاع معدلات تسريح العمالة في البلاد بنسبة 183% على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما أثار مخاوف بشأن سوق العمل، ومن ثم تزيد احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 70% من 62% أمس، وفقاً لأداة "سي إم إي فيدووتش".



من جانبه، عبّر أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الخميس عن حذره بشأن المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي أدى إلى توقف صدور بيانات التضخم الأساسية، ما يجعل من الصعب تقييم اتجاه الأسعار بدقة.



كما قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها تشعر بالقلق من أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون في الوضع المناسب للتعامل مع التضخم القائم.



هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في أوساط وول ستريت خاصة بعد تحذيرات أطلقها كبار مسؤولي البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.



وكشفت بيانات صادرة وفق مسح عن جامعة "ميشيغان"، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 50.3 نقطة من 53.6 نقطة في أكتوبر تشرين الأول.



وتعد هذه أقل قراءة للمؤشر منذ المستوى المسجل في يونيو حزيران من عام 2022، والذي كان الأدنى على الإطلاق في تاريخ المسح.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 46987 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 46996 نقطة وأقل مستوى عند 46495 نقطة.



وارتفع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 6729 نقطة، وتكبد خسائر هذا الأسبوع بنسبة 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 6730 نقطة وأقل مستوى عند 6631 نقطة.



وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (ما يعادل 49 نقطة) إلى 23004 نقاط، وسجل خذائر أسبوعية بنسبة 3% هي الأكبر منذ أبريل نيسان الماضي، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23009 نقاط وأقل مستوى عند 22563 نقطة.