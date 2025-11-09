تكنولوجيا: تحديث PlayStation Portal لدعم بث ألعاب PS5 عبر السحابة يرفع مبيعات الجهاز المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح جهاز PlayStation Portal مؤخرًا أكثر قدرة كجهاز ألعاب محمول. مع اشتراك PS Plus Premium، لم يعد يحتاج الملاك إلى امتلاك PS5 لشراء وبث أكثر من 2,800 لعبة، مما جعل الجهاز يحظى بإقبال كبير وارتفع بسرعة على قوائم المبيعات.

ويجعل هذا التحديث سعر الجهاز البالغ 199.99 دولارًا أمريكيًا أكثر تنافسية. وأشار مستخدم onQ123 على منتديات NeoGaf إلى أن Portal ارتفع من المركز 43 إلى 28 في تصنيف ألعاب الفيديو على أمازون. كما زاد الطلب على ملحقات PlayStation Portal الأساسية مثل الحقائب الحاملة.

ولا تقتصر زيادة المبيعات على أمازون في الولايات المتحدة فقط، إذ أظهرت بيانات من اليابان أن الجهاز نفد في بعض المتاجر بعد التحديث، وارتفعت مبيعاته على أمازون اليابان في آخر 30 يومًا من 700 إلى 800 وحدة.



قبل هذا التحديث، كان المستخدمون بحاجة إلى Cloud Streaming Beta للوصول إلى مجموعة أوسع من ألعاب PS5، بينما كان البعض يلجأ إلى استخدام Remote Play لتشغيل الألعاب المثبتة على أجهزة PS5 المنزلية. الآن، ومع دمج هذه الميزات بشكل قياسي، قد تبدو بدائل مثل Switch 2 أو ROG Xbox Ally أقل جاذبية.

يقدم PlayStation Portal الآن خيارًا محمولًا اقتصاديًا للألعاب، وهو أكثر جاذبية مع ارتفاع تكاليف الأجهزة الأخرى. ومع ذلك، تظل هناك بعض القيود مقارنة بأجهزة Nintendo وAsus المحمولة، إذ يتطلب الجهاز اشتراك PS Plus Premium للوصول إلى ميزات الألعاب السحابية، وإلا فلن يكون قادرًا على تشغيل الألعاب محليًا.

أما بالنسبة للأجهزة المستقلة المستقبلية، فلا يزال عشاق PlayStation ينتظرون جهاز PS6 المحمول، حيث من المتوقع أن يكون معالج Canis APU قويًا بما يكفي لتشغيل ألعاب PS5، مع إمكانية الاستفادة من وضع توفير الطاقة الجديد على أجهزة PS5 المنزلية لتشغيل الألعاب دون أي تنازلات. وحتى ذلك الحين، سيحتاج اللاعبون إلى الاتصال بنقاط Wi-Fi أثناء استخدام Portal خارج المنزل.

المصدر