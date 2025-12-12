شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع وسط تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبدأ في التعافي من أدنى مستوى في شهرين

•احتمالات قوية حول رفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،وسط تحسن شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية ،وتباطؤ الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن.



يجتمع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل ،ومن المتوقع على نطاق واسع حاليًا أن يرفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس. وتترقّب الأسواق عن كثب تصريحات المحافظ كازو أويدا، بحثًا عن إشارات واضحة بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.15% إلى (155.77¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.58¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.45¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعًا بحوالي 0.3% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي،مستفيدًا من عمليات بيع العملة الأمريكية عقب اجتماع أقل تشددًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



الأسواق العالمية

سجلت أسواق الأسهم الأمريكية في وول ستريت مستويات قياسية جديدة ،وسط أجواء إيجابية ،خاصة بعدما نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثالث خفض في أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



كما أعلن الفيدرالي الأمريكي عن بدء شراء سندات حكومية قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر الجاري، بهدف إدارة مستويات السيولة في السوق، بجولة أولية بلغت نحو 40 مليار دولار من سندات الخزانة.



يُضاف هذا إلى حوالي 15 مليار دولار سيعيد الاحتياطي الفيدرالي استثمارها في سندات الخزانة بدءاً من هذا الشهر من سنداته المدعومة بالرهن العقاري (MBS) عند استحقاقها.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 98.13 نقطة ،عاكسًا انتعاش العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي انتعاش الدولار الأمريكي مع انتظار المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة القوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026.



بنك اليابان

يجتمع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.



تترقب الأسواق عن كثب ما سيقوله المحافظ كازو أويدا بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026 ، في وقت تتزايد فيه توقعات لجوء الحكومة اليابانية إلى مزيد من الإجراءات المالية التوسعية، وهو ما يعمّق تعقيد المشهد أمام بنك اليابان.



الفائدة اليابانية

•عقب بيانات التضخم والأجور الأخيرة الصادرة في اليابان ،أصبح تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر مستقرًا فوق 80%.



•قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الأسبوع الماضي توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.



•صرح ثلاثة مسؤولين حكوميين لوكالة "رويترز" بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر الجاري.



نظرة فنية

