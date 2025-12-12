شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي من مستويات منخفضة

•العملة الأوروبية تتخلى عن ذروة شهرين بسبب جني الأرباح

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر



تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع محاولات تعافي العملة الأمريكية من مستويات منخفضة.



والعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب القوي على العملة كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العملات الأجنبية ،خاصة بعد تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.

أشادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بتحسّن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة، وألمحت إلى إمكانية رفع توقعات النمو الاقتصادي خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى ( 1.1731$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1738$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1746$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بحوالي 0.4% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في شهرين عند 1.1763 دولارًا ، بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 98.13 نقطة ،عاكسًا انتعاش العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش الدولار الأمريكي مع انتظار المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة القوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026.



وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 76% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 24%.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.



كريستين لاجارد

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي" كريستين لاجارد" يوم الأربعاء، إن اقتصاد منطقة اليورو يُظهر قدرًا واضحًا من الصلابة في مواجهة التوترات التجارية، وإن وتيرة النمو تقترب الآن من مستواها المحتمل، ما قد يدفع «المركزي الأوروبي» إلى رفع توقعاته للنمو خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.



وأضافت لاجارد، خلال فعالية نظمتها «فاينانشال تايمز»: في آخر جولة من التوقعات الاقتصادية، قمنا برفع تقديراتنا ،وأرجّح أننا قد نفعل ذلك مجددًا في ديسمبر.وأشارت لاجارد إلى تحسّن مؤشرات الثقة، خاصة في قطاعي الأعمال والتصنيع، وإلى بيانات التوظيف التي تعكس استمرار الصلابة الاقتصادية.



وجددت لاجارد تأكيدها أن السياسة النقدية «في موقع جيد»، وهو ما يفسّره المستثمرون على أنه إشارة إلى عدم الحاجة لأي تعديل في أسعار الفائدة.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر مستقر حاليًا دون 10%.



•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن البنك المركزي الأوروبي يرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر الجاري.



فجوة أسعار الفائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،تقلصت فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى 160 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية ،كأدنى فجوة منذ مايو 2022 ،مما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

