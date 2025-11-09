أهمية “فحص اللياقة المهنية” تبرز في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يستعد لتطبيق فحص اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية

مع اقتراب موعد تطبيق فحص اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية في يناير المقبل، يستعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتقديم خبراته في الطب المهني، التي تمتد إلى أكثر من 50 عامًا. وقد وقع المركز مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للصحة والسلامة المهنية على هامش فعاليات ملتقى الصحة العالمي، الذي عقد أواخر أكتوبر الماضي.

تهيئة فريق الطب المهني

استعدادات المركز تتضمن تهيئة فريق الطب المهني في المركز، الذين يتمتعون بكفاءة عالية، لتوفير خدمات الفحص والتدريب والتأهيل، إلى جانب نشر التوعية.

أهمية الطب المهني وتطبيقاته

يمكن تعريف الطب المهني بأنه تخصص صحي يعنى بالوقاية من الإصابات والأمراض المرتبطة ببيئة العمل، والكشف المبكر عنها، وتقديم العلاج والتأهيل المناسب؛ لضمان عودة الموظف إلى عمله بأعلى مستويات السلامة والجاهزية.

تكامل تخصص الطب المهني

تتميز تخصص الطب المهني بتكامل أبعاده، حيث يجمع بين الطب السريري، وتقييم وإدارة مخاطر العمل، والإدارة الصحية التشغيلية، بهدف حماية الإنسان كمورد رئيسي لأي مؤسسة.

رؤية 2030 وصحة الإنسان

تماشيًا مع رؤية 2030، يعتبر مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الصحة المهنية محركاً أساسياً لاستدامة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

دور الطب المهني في الاستدامة

برز دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في تطوير التشريعات والمعايير الوطنية الخاصة بالطب المهني واللياقة الطبية للعمل، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام المؤسسي.

استثمار في مستقبل مهني مستدام

إن الاهتمام بمجال الطب المهني في عصرنا لم يعد خياراً إضافياً يمكن تجاوزه، بل ضرورة استراتيجية في زمن أصبحت فيه بيئات العمل أكثر تعقيدًا وتغيرًا. إن حماية الموظفين، وإعادة تأهيلهم، وضمان عودتهم الآمنة للعمل ليست فقط حاجة مهنية وإنسانية، بل هي استثمار مستدام يعود بالنفع على الفرد وأسرته، والمؤسسة، والاقتصاد الوطني.