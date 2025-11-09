هيئة الابتكار تعلن عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من منتدى مناطق الابتكار 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مناطق الابتكار2025، الذي سيعقد يومي 17 و18 نوفمبر الجاري بالتعاون مع وادي الظهران للتقنية. يهدف المنتدى إلى بناء شراكات لتبادل المعرفة وتطوير منظومة البحث والابتكار في المملكة ودعم رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي مزدهر.

تركز الفعالية على تعزيز تأثير مناطق الابتكار في القطاعين البحثي والابتكاري وتوفير بيئة ابتكارية محفزة لدعم الإنجازات والمبادرات النوعية ضمن الأولويات الوطنية. يشمل المنتدى منصة لقادة الابتكار والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات.

المنتدى يتضمن مسارين رئيسين لمناقشة تطور مناطق الابتكار ونقل التقنية. كما يتناول عددًا من الموضوعات الرئيسية مثل القيادة المستقبلية في مراكز الابتكار ودعم الكفاءات الوطنية ونجاحات المنظومة. يمكن للمهتمين بالمشاركة التسجيل عبر الصفحة المخصصة للمنتدى.