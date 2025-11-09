جائزة ساو باولو الكبرى: نوريس يخطو بثبات نحو اللقب بفوزه السابع للموسم

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : خطا البريطاني لاندو نوريس خطوة كبيرة نحو التفوق على زميله الأسترالي أوسكار بياستري ومنح فريقه ماكلارين لقبه الأول عند السائقين منذ 2008، وذلك بإحرازه جائزة ساو باولو الكبرى، الجولة الحادية والعشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حلبة انترلاغوس.

وبفوزه الثاني تواليا والسابع هذا الموسم والحادي عشر في مسيرته، وسع نوريس الفارق الذي يفصله عن زميله بياستري في صراعهما على اللقب العالمي، بعدما تقدم في سباق الأحد على سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي وبطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حل ثالثا بعدما انطلق من خط الحظائر.

وكان نوريس نجم السباق البرازيلي من دون أي منازع، إذ حقق المركز الأول في تجارب السباق القصير (سبرينت) ثم فاز به، قبل أن يكون الأسرع في التجارب التأهيلية للسباق الرئيسي ثم الفوز به، مبتعدا في صدارة الترتيب العام بفارق 24 نقطة على بياستري الذي حل خامسا الأحد، وذلك قبل ثلاث جولات من ختام الموسم.