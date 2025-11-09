دوري يلو 8.. الدرعية يتصدر…والوحدة يسجل انتصاره الأول

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتهت اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث استمر العلا في صدارة الترتيب وتقدم أبها للمركز الوصافة، بينما ارتقت الدرعية للمركز الثالث.

العلا حسم قمة المباريات بالفوز على العروبة بهدف نظيف، وبهذا رفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة. في المقابل، تجمد رصيد العروبة عند 16 نقطة في المركز الرابع.

أما أبها، فاستمر في سلسلة الانتصارات بفوز كبير على الجندل بنتيجة 4-1، محتلًا المركز الثاني برصيد 19 نقطة. وفي الجهة المقابلة، توقف رصيد الجندل عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

الدرعية تمكنت من تحقيق فوز ثمين على الباطن وصعدت للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد الباطن عند 2 نقطة في المركز السابع عشر.

هذه الجولة شهدت تسجيل 20 هدفًا، حيث برزت هجمات أبها بـ20 هدفًا، بينما جاء العلا كأقوى خط دفاع بـ5 أهداف.

وفي نهاية الجولة، تصدر لاعب العروبة “سيمي” قائمة الهدافين برصيد 11 هدفًا، يليه جايتان لابورد من الدرعية وسيلا سو من أبها بتسعة أهداف لكل منهما.