تلفزيون النيجر: وصول مدربين عسكريين روس للبلاد وموسكو توافق على تركيب منظومة دفاع جوي

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون النيجر الرسمي، إعلان عن وصول مدربين عسكريين روس.

وأفاد التلفزيون بأن موسكو وافقت على تركيب منظومة دفاع جوي في البلاد، موضحا أنه "وصلت طائرة روسية تحمل معدات عسكرية ومدربين في إطار التعاون العسكري مع موسكو".

في 16 آذار، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عن إلغاء الاتفاق العسكري مع الولايات المتحدة، الذي يسمح بتواجد قوات عسكرية أميركية على أراضي الدولة الأفريقية.

وقال المتحدث باسم الحكومة النيجرية الانتقالية أمادو عبر الرحمن، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، إن "حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر".