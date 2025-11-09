بطولة إيطاليا: بولونيا يسدي خدمة لروما وقطبي ميلانو بإسقاطه نابولي

الرياص - اسماء السيد - روما : أسدى بولونيا خدمة لروما وقطبي ميلانو بفوزه على نابولي حامل اللقب 2 0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبسقوطه الأول على أرض بولونيا منذ 25 أيار/مايو 2019 (2 3)، مني فريق المدرب أنتونيو كونتي بهزيمته الثالثة في الدوري.

وتجمد رصيد نابولي عند 22 نقطة وتنازل عن الصدارة لصالح روما الذي بات في المركز الأول موقتا بفارق نقطتين عن ميلان المتعادل السبت مع بارما 2 2، وذلك بعد فوزه الأحد على ضيفه أودينيزي 2 0.

وسجل لورنتسو بيليغريني الهدف الأول من ركلة جزاء انتزعها الأوكراني أرتيم دوفبيك من العاجي حسن كمارا وخرج مصابا لينضم إلى الأرجنتيني باولو ديبالا والجامايكي ليون بايلي والإيرلندي إيفان فيرغوسون والإسباني أنخيلينيو الغائبين عن الفريق (42)، والتركي زكي شيليك بعد تمريرة من جانلوكا مانشيني (61).

وهذه المرة السادسة فقط والأولى منذ موسم 2017 2018 منذ اعتماد ثلاث نقاط للفوز التي يجمع فيها روما 24 نقطة في أول 11 مرحلة وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وتراجع نابولي إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ميلان، وذلك بانتظار مباراة إنتر الذي سيتصدر بفارق الأهداف أمام روما في حال فوزه لاحقا على قطب العاصمة الآخر لاتسيو في ميلانو.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح بولونيا الشوط الثاني بتسجيله هدف التقدم عبر الهولندي ثايس دالينغا بعدما وصلته الكرة من عرضية للبديل نيكولو كامبياغي (50).

وتعقدت الأمور على الضيف الجنوبي عندما اهتزت شباكه للمرة الثانية بالهدف الأول على الإطلاق للمدافع الكولومبي جون لوكومي في الدوري الإيطالي في مباراته الـ103، وجاء برأسية بعدما وصلته الكرة من عرضية للسويدي إميل هولم إثر ركلة حرة (66).

وحاول نابولي جاهدا العودة إلى اللقاء وحصل على فرص عدة من دون أن يترجمها، أبرزها للبديل الهولندي نواه لانغ الذي ارتدت محاولته من القائم (76)، لتنتهي المواجهة بفوز سادس لبولونيا هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن إنتر الرابع.

وهذه المرة الأولى منذ اعتماد ثلاث نقاط للفوز التي يجمع فيها بولونيا 21 نقطة في أول 11 مرحلة، محققا 6 انتصارات في أول 11 مباراة لأول مرة منذ موسم 1996 1997 وفق "أوبتا".

وتأتي هزيمة نابولي بعد تعادلين من دون أهداف مع كومو في الدوري وأينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، ما أثر حفيظة كونتي الذي قال الأحد "لا نتمتع بالطاقة الإيجابية التي كانت لدينا الموسم الماضي، وهذا يعني إما أني لا أقوم بعملي بالشكل المناسب أو أن أحدهم (في إشارة إلى اللاعبين) لا يستمع".

"علينا مراجعة الأمور"

وأضاف لشبكة "دازون" للبث التدفقي "بولونيا كان بالتأكيد أكثر طاقة في كافة النواحي. ما يحزنني أنهم كانوا أكثر تعطشا، أكثر حماسا، وهذا ما يشعرني بخيبة كبيرة. هذه أمور يجب علينا مراجعتها. إنها الهزيمة الخامسة لنا منذ بداية الموسم (في كافة المسابقات)، ما يعني أنه علينا مراجعة الأمور أكثر مما فعلنا حتى الآن".

وعمّق ساسوولو جراح أتالانتا وألحق به الخسارة الثانية تواليا في عقر داره بثلاثية نظيفة.

ولم يفلح نادي برغامو بالفوز في مبارياته الست الأخيرة في "سيري أ" (4 تعادلات وخسارتان)، ليتجمّد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين رفع ساسوولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم الى ثنائية دومينيكو بيراردي (29 من ركلة جزاء و66) واندريا بينامونتي (47).

دخل ساسوولو أجواء المباراة بشكل أفضل، وتمكّن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين بعد أن ارتكب الحارس ماركو كارنيسيكي خطأ ضد بينامونتي لينبري بيراردي للركلة بنجاح.

في الشوط الثاني، ازدادت الأمور سوءا بالنسبة لأصحاب الأرض، فبعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط، مرّر بيراردي الكرة إلى بينامونتي داخل المنطقة، ليودعها الأخير الشباك مانحا فريقه التقدم 2 0.

وحسم بيراردي النتيجة بشكل نهائي، حيث استغل تمريرة دقيقة خلف الدفاع مسجّلا الهدف الثالث لفريقه (66).

وانتهت المباراة بين جنوى وضيفه فيورنتينا بالتعادل 2 2، في أول اختبار لصاحب الأرض بقيادة مدربه الجديد لاعب الوسط الدولي السابق دانييلي دي روسي الذي خلف الفرنسي باتريك فييرا، وللضيف بقيادة باولو فانولي الذي استلم المهمة الجمعة خلفا لستيفانو بيولي على أمل إبعاد شبح الهبوط عن الفريق.