مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن تتوقع أن رد إيران على إسرائيل ربما يكون بنهاية هذا الأسبوع

نقل موقع "بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "تقديراتنا أن إيران تريد ضربة لإسرائيل مع تجنب حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد"، وذلك بعد القصف الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

ولفت المسؤولون إلى أن "هجوم إيران المحتمل على إسرائيل ستستخدم فيه على الأرجح الصواريخ والمسيرات"، موضحين أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع أن رد إيران ربما يكون في نهاية هذا الأسبوع".