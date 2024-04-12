نقل موقع "بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "تقديراتنا أن إيران تريد ضربة لإسرائيل مع تجنب حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد"، وذلك بعد القصف الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.
ولفت المسؤولون إلى أن "هجوم إيران المحتمل على إسرائيل ستستخدم فيه على الأرجح الصواريخ والمسيرات"، موضحين أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتوقع أن رد إيران ربما يكون في نهاية هذا الأسبوع".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن تتوقع أن رد إيران على إسرائيل ربما يكون بنهاية هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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