سلطان أزهر يرأس حلاً لمجلس إدارة الوحدة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، قرارا بحل مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، وتكليف إدارة جديدة برئاسة حاتم خيمي لتولي المسؤولية حتى انتخاب إدارة جديدة. ويضم المجلس الجديد حاتم خيمي كرئيس، والدكتور تركي مدخلي نائبا للرئيس، وجميل خوقير وأحمد شعيب وبسام واعظ الدين أعضاء.

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الرياضة لإعادة هيكلة العمل الإداري داخل النادي، وضمان استقراره بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والتحديات الإدارية التي أثرت على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

سلطان أزهر كان رئيسا لنادي الوحدة منذ عام 2019، ويواجه النادي الآن تحديات كبيرة بعد تراجع نتائجه في دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب بعد انتهاء الجولة الثامنة برصيد 5 نقاط.

وزارة الرياضة قامت مؤخرا بتشكيل لجنة للتحقيق في بعض الأمور الإدارية، وقدمت تقريرا مفصلا للوزارة بعد انتهاء عمل اللجنة في الأيام الماضية.