شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية تُعلن بدء المخيم الطبي الثاني والعشرين لجراحة العيون في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية تُعلن بدء المخيم الطبي الثاني والعشرين لجراحة العيون في عدن

عدن - خاص

برعاية كريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان، أ.د/ قاسم بحيبح، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أ.د/ محمد سعيد الزعوري.. تُعلن مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية عن بدء فعاليات "مخيم بازرعة الطبي الثاني والعشرين لجراحة العيون"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لخدمة المجتمع.

يُقدم المخيم، الذي تُموله مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية، إجراء 550 عملية طبية متكاملة مجانية 100%، تشمل إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وتصحيح الحول.

وسيتم تنفيذ جميع المعاينات والعمليات الجراحية في مستشفى البرج الاستشاري لطب وجراحة العيون، الكائن في مديرية المنصورة - شارع ريمي، بجوار مصلحة الجمارك، وذلك بالتنسيق مع مركز بازرعة الطبي لصحة الأم والطفل.

وتبدأ فترة المعاينة والتسجيل اعتباراً من يوم السبت القادم، وتستمر حتى يوم الاثنين، الموافق 15 - 17 نوفمبر 2025م.

وتُجرى المعاينات يومياً في تمام الساعة الثامنة (8:00) صباحاً، وستنتهي فور اكتمال العدد المستهدف والمتاح للمخيم.

وتدعو المؤسسة جميع من يحتاجون إلى هذه الخدمات إلى سرعة التوجه لموقع المخيم للتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة العلاجية المجانية.

للاستفسار والتواصل، يُرجى الاتصال على الأرقام التالية:

02354198

02354197

782439995