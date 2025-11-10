فاجأت المذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, الجميع بوصولها مدينة الفاشر, التي تقع تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ضجت الأسافير بصور لمذيعة قناة سكاي نيوز عربية, وهي وسط نساء وأطفال الفاشر. الجدير بالذكر أن المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية, كانت قد سارت على نهج زوجها إبراهيم الميرغني, بدعمها الواضح لحكومة “تأسيس”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية “تسابيح خاطر” تصل الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.