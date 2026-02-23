الحماقة التي إرتكبها زعيم العصابة وأخيه الهارب عبدالرحيم دقلو بالهجوم مساء اليوم علي منطقة مستريحة بهدف اغتيال الشيخ موسي هلال .. هذه الحماقة ستكون آثارها كارثية علي صفوف المليشيا التي ستفقد بهذا الإعتداء الغبي مساحة واسعة من المحليات الغربية لشمال دارفور وستزيد عمق المعارضة الشرسة لآل دقلو عامة والمجرمين أخوان خاصة ..

■ آل دقلو سيخسرون خسارة مضاعفة حال نجاة موسي هلال وهو الخبر الأرجح حتي الآن أو قتله وهو الخبر الصاعق الذي سيشعل النار في عويش آل دقلو المتداعي ..

■ قلنا إن زعيم العصابة أطلق النار علي رجليه بهضربته قبل يومين بيوغندا .. وقبل أن تنطفئ نيران هطرقاته هاهو يهاجم مستريحة ليضع بهذا المسدس علي رأسه .. والأيام القادمة ستكشف المزيد داخل صفوف مليشيا فقدت كل مبررات ما كانت تدعيه من أوهام وأباطيل وهاهي تضيق برأي وموقف الشيخ موسي هلال الذي قال لهم لا بطريقته الخاصة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد