شكرا لبحثكم عن خبر "مؤسسة عدن للفنون" تطلق ورش سلام في صيرة يديرها شباب من "مخرجات المرحلة الأولى" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ عبدالله تركؤ

أطلقت مؤسسة عدن للفنون والعلوم، بالشراكة مع منظمة كير العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل حول بناء السلام المجتمعي في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، ضمن مخرجات مشروع "مجتمعات آمنة".

واستهدفت الورشة، التي أقيمت يومي 8 و9 نوفمبر، (10) من أصحاب المصلحة من النساء والرجال، بينهم ممثلون عن اللجان المجتمعية وصناع قرار في الشرطة والسلطة المحلية بمديرية صيرة.

وأوضح رئيس مؤسسة عدن للفنون والعلوم، عبدالله البكري، أن هذه الورشة هي واحدة من سلسلة تضم ثماني ورش عمل ينفذها المشروع في جميع مديريات عدن، وتستهدف إجمالي (80) من صناع القرار.

وقال البكري: "ما يميز هذه المرحلة هو أن الورش الثماني يُنفذها 21 شاباً وشابة كنا قد دربناهم وأهلناهم في المرحلة الأولى من المشروع في مجالات بناء السلام وإعداد المدربين (TOT)".

وأضاف: "اليوم، يقوم هؤلاء الشباب بتطبيق مهاراتهم كمدربين، ونقل معارفهم إلى صناع القرار في مديرياتهم، بهدف تحليل نزاعات مجتمعية قائمة وابتكار حلول لها بشكل مشترك".

من جانبهما، أشار المدربان باسم وجواهر، وهما من مخرجات المشروع، إلى أن الورشة ركزت على مهارات وأدوات تحليل النزاع، وإبراز الفروقات بين منهجيات حل النزاع، وتزويد المشاركين بالقدرة على تحليل وحل نزاعات واقعية.

وفي السياق، قال سمير الإبي، وهو أحد الوسطاء المجتمعيين، إن "المعارف والمهارات المقدمة مهمة جداً وستساعد في تطوير مهاراتي في حل النزاعات"، مضيفاً أن "أهميتها للمجتمع العدني تكمن في المساعدة على تغيير كثير من السلوكيات المعتادة وإكساب الناس مهارات لحل المشاكل".

من جانبها، قالت هدى أحمد، وهي ممثلة عن السلطة المحلية، إن "مشاركة النساء بالوساطة المجتمعية مهمة جداً لأنهن أكثر ملامسة للقضايا ويشكلن نصف المجتمع".

وأضافت هدى: "مشاركة النساء في هذه الدورات تكتسب أهمية خاصة لكونهن من الفئات الأكثر عرضة للعنف، وهذه المعارف ستساعدنا على لعب دور فاعل في تعزيز السلام بأحيائنا".

واختتم البكري حديثه بالقول: "نؤمن في المؤسسة بدور الثقافة والفنون في التقريب بين الناس، ونسعى من خلال برامجنا إلى خلق مساحات آمنة للحوار، وتشجيع العمل الجماعي الذي يسهم في إيجاد حلول سلمية للنزاعات المحلية".