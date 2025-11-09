مشاركة مميزة لـ«جائزة خليفة الدولية» في مهرجان مصر الدولي للتمور

ابوظبي - سيف اليزيد - الجيزة (وام)

تساهم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في فعاليات مهرجان مصر الدولي للتمور 2025، الذي انطلق في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، من خلال إشرافها على مشاريع زراعية وصناعية، ودعمها للمهرجان بتقديم وحدة استشارات وبحوث متخصصة بهدف تنمية قطاع النخيل والتمور، وذلك بدعم من دولة الإمارات، وبالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية ومحافظة الجيزة.

وشهدت أجنحة دولة الإمارات إقبالاً كبيراً من الزوار والمزارعين للتعرف على أبرز الأصناف والتجارب الإماراتية في زراعة النخيل وصناعة التمور، ومن بين المشاركين شركة الفوعة، وشركة كاف نخيل التمر، وتمرية الميم.

واستقطب المهرجان مشاركة 120 مزارعاً وعارضاً من 8 دول منتجة للتمور، إلى جانب جهات حكومية وبحثية متخصصة، ما يعكس مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة.

وأكد الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المشاركة الإماراتية تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز التعاون العربي في تطوير قطاع النخيل والتمور.

تشارك المرأة الإماراتية ضمن فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية 2025، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة «إرث زايد الإنساني» بديوان الرئاسة، بمشاريع مبتكرة تعكس أصالة التراث الإماراتي وتطور الصناعات الغذائية القائمة على التمور.

وقدمت مريم الشامسي صاحبة مشروع «تمرية الميم» مجموعة من المنتجات التراثية الإماراتية مثل الرنقية والتمرية وأم الدهن المصنوعة من التمور الإماراتية وفق نظام صحي وغذائي متوازن، ما لاقى اهتمام الزوار للتعرف على الأكلات الشعبية الإماراتية والتقاليد المرتبطة بها.

وأعربت الشامسي عن شكرها لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم المشاريع الوطنية وتمكين المرأة الإماراتية من إبراز منتجاتها في المحافل الدولية، مؤكدة أن المشاركة أسهمت في التبادل الثقافي والتعريف بالمأكولات الإماراتية وإبراز دور المرأة الإماراتية في الحفاظ على التراث والابتكار في الصناعات الغذائية.