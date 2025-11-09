شكرا لبحثكم عن خبر تدشين مكتب صحيفة «14 أكتوبر» في المكلا لتعزيز الدور الإعلامي والتنموي في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا – خاص

برعاية وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، دشنت قيادة مؤسسة «14 أكتوبر» للصحافة والطباعة والنشر، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الأستاذ محمد باشرحيل، أعمال مكتبها الرسمي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ صالح العمقي، أن افتتاح المكتب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن المعرفي ونشر الحقائق ومواجهة الشائعات، مشيدًا بالدور الوطني للمؤسسة في نقل الصورة الحقيقية لما تشهده البلاد من جهود تنموية.

من جانبه، أوضح الأستاذ محمد باشرحيل أن المؤسسة ملتزمة بتقديم رسالة إعلامية مهنية تخدم المواطن في حضرموت وعموم الوطن، وتسهم في دعم التنمية والتوعية المجتمعية.

ويهدف المكتب الجديد إلى تعزيز حضور الإعلام الرسمي في المحافظات المحررة، وتغطية المشاريع التنموية، وإبراز الجهود الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة.

وحضر حفل التدشين جمع من القيادات المحلية والمسؤولين ومديري الإدارات التنفيذية والمستشارين في مؤسسة «14 أكتوبر»، إضافة إلى مدير المكتب الجديد الأستاذ شكري نصر وعدد من الإعلاميين والمثقفين الذين أكدوا على أهمية الإعلام الوطني في دعم الوحدة والتنمية.