تم اليوم بوزارة المالية التوقيع على عقد خاص بربط مصرف التنمية الصناعية بخدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية الحكومية (إيصالي) المملوكة للدولة ؛ وذلك بعد إجتياز المصرف للإختبارات المطلوبة للربط.

وقّع عن وزارة المالية الأستاذ مصطفى علي يوسف مدير عام ديوان الحسابات بالوزارة، فيما وقّع عن المصرف م. عثمان إبراهيم نائب مدير إدارة التقنية بالمصرف.

شهد مراسم التوقيع د.عبدالرحمن ضرار مدير عام المصرف، م. لمياء النور مدير عام تقنية المعلومات، الأستاذة نجاة محمد الحسن مدير عام الإيرادات ود. أمير إبراهيم المستشار القانوني للوزارة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.