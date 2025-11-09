مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن مدينة الفاشر، التي كانت يومًا للسلام، أصبحت شاهدة على ما وصفه بـ”الخراب والتطهير العرقي”، بعد أن سويت بالأرض ورحل نصف سكانها ودفن بعضهم تحت الركام.

وأضاف في تدوينة له عبر “فيسبوك”: “سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة، وعار على من دمرها وقتل أبناءها”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

