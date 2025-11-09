نشر رجل الأعمال المصري, المعروف نجيب ساويرس, تغريدة أثار تفاعل واسعاُ من متابعيه عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “ساويرس”, كتب تدونيته رداً على تدوينة الناشط سوداني, أحمد محمد ماكس, الذي طالبه بالحديث عن الشأن السوداني, قائلاً: (السيد المحترم نجيب ساويرس.. اخوانك في السودان يبادون اتمنى ان تتحدث عنهم ولو بتغريدة وحدة).
ورد رجل الأعمال المصري قائلاً: (قلبي مكسور عليهم.. والعند في عدم الجلوس والتفاوض وعدم الاعتبار للضحايا.. وثمن هذا العند.. اتمني السلام والاستقرار له لأنه بلد قريب الى قلبي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.