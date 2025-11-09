50 عاما مع العلاقات بين المملكة وسريلانكا

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الاستقبال، قام وزير الخارجية بتسليم وزير الخارجية السريلانكي، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال مدير إدارة جنوب آسيا ماجد العتيبي.
