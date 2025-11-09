تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين.. تكريم رئيس هيئة الأركان العامة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة العليا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تكريم رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية، الفريق أول ساهر شمشاد، بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة في الرياض. وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تمت مراسم التكريم بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من البلدين الشقيقين. وتم خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري بين السعودية وباكستان، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد قلَّد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الفريق أول ساهر شمشاد وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة تقديرًا لجهوده المميزة في توطيد العلاقات السعودية الباكستانية.

هذا ويأتي هذا التكريم ضمن جهود البلدين لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بينهما.