الحداد : عاصفة في هولندا.. قيادي إصلاحي يواجه أزمة “تعدد زوجات” أمام القضاء الأوروبي

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت الناشطة ماجدة الحداد عن فضيحة مدوية تتعلق بالقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح خالد الأنسي، المقيم في هولندا بعد حصوله على اللجوء السياسي.

وبحسب الحداد، فقد استقدم الأنسي زوجته الأولى وثمانية من أبنائه إلى هولندا، ثم تقدم بطلب رسمي جديد لاستقدام أبنائه الخمسة من زوجته الثانية، وهو ما قوبل بالرفض من السلطات الهولندية التي أوضحت أن قوانينها لا تعترف بتعدد الزوجات.

وأشارت الحداد إلى أن الأنسي لم يكتفِ بالرفض، بل رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مطالبًا بحقّه في لمّ شمل جميع أبنائه وزوجتيه، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا داخل أوساط الجالية اليمنية في أوروبا.

ووصفت الناشطة ما جرى بأنه “وقاحة ونكران للمعروف”، قائلة إن “من دمّروا اليمن ونهبوا ثرواتها باتوا اليوم يطالبون الغرب بأن يسمح لهم بتطبيق عاداتهم وقوانينهم داخل دول تحكمها مبادئ صارمة في العدالة والمساواة”.

وأضافت: “الغرب لن يفرّط بقيمه ولن يرضى بتحويل أراضيه إلى ساحة لتعدد الزوجات، وقريبًا سيطرد كل من يتلاعب بهذه القوانين.”

الجدير بالذكر أن خالد الأنسي يُعد أحد أبرز الشخصيات القانونية والإعلامية في حزب الإصلاح، وسبق أن شغل مناصب ضمن الدائرة القانونية والإعلامية للحزب، كما عُرف بمواقفه المثيرة للجدل وانتقاداته اللاذعة لخصومه السياسيين.