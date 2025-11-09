بطولة إيطاليا: بولونيا يسدي خدمة لقطبي ميلانو بإسقاطه نابولي

الرياص - اسماء السيد - روما : أسدى بولونيا خدمة لقطبي ميلانو بفوزه على نابولي حامل اللقب 2 0 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبسقوطه الأول على أرض بولونيا منذ 25 أيار/مايو 2019 (2 3)، مني فريق المدرب أنتونيو كونتي بهزيمته الثالثة في الدوري وتجمد رصيده عند 22 نقطة وتنازل عن الصدارة لصالح ميلان، المتعادل مع بارما 2 2 السبت، بفارق الأهداف، وذلك بانتظار مباراة إنتر الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين، مع ضيفه لاتسيو.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح بولونيا الثاني بتسجيله هدف التقدم عبر الهولندي ثايس دالينغا بعدما وصلته الكرة من عرضية للبديل نيكولو كامبياغي (50).

وتعقدت الأمور على الضيف الجنوبي عندما اهتزت شباكه للمرة الثانية بالهدف الأول على الإطلاق للمدافع الكولومبي جون لوكومي في الدوري الإيطالي في مباراته الـ103، وجاء برأسية بعدما وصلته الكرة من عرضية للسويدي إميل هولم إثر ركلة حرة (66).

وحاول نابولي جاهدا العودة إلى اللقاء وحصل على فرص عدة من دون أن يترجمها، أبرزها للبديل الهولندي نواه لانغ الذي ارتدت محاولته من القائم (76)، لتنتهي المواجهة بفوز سادس لبولونيا هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن إنتر الثالث وروما الرابع الذي يلعب لاحقا مع أودينيزي.

وعمّق ساسوولو جراح أتالانتا وألحق به الخسارة الثانية تواليا في عقر داره بثلاثية نظيفة.

ولم يفلح نادي برغامو بالفوز في مبارياته الست الأخيرة في "سيري أ" (4 تعادلات وخسارتان)، ليتجمّد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين رفع ساسوولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم الى ثنائية دومينيكو بيراردي (29 من ركلة جزاء و66) واندريا بينامونتي (47).

دخل ساسوولو أجواء المباراة بشكل أفضل، وتمكّن من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين بعد أن ارتكب الحارس ماركو كارنيسيكي خطأ ضد بينامونتي لينبري بيراردي للركلة بنجاح.

في الشوط الثاني، ازدادت الأمور سوءا بالنسبة لأصحاب الأرض، فبعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط، مرّر بيراردي الكرة إلى بينامونتي داخل المنطقة، ليودعها الأخير الشباك مانحا فريقه التقدم 2 0.

وحسم بيراردي النتيجة بشكل نهائي، حيث استغل تمريرة دقيقة خلف الدفاع مسجّلا الهدف الثالث لفريقه (66).

وانتهت المباراة بين جنوى وضيفه فيورنتينا بالتعادل 2 2، في أول اختبار لصاحب الأرض بقيادة مدربه الجديد لاعب الوسط الدولي السابق دانييلي دي روسي الذي خلف الفرنسي باتريك فييرا، وللضيف بقيادة باولو فانولي الذي استلم المهمة الجمعة خلفا لستيفانو بيولي على أمل إبعاد شبح الهبوط عن الفريق.