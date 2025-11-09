شكرا لقرائتكم خبر "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "محمد الحبيب العقارية"، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة، عن مشاركتها كراعٍ ماسيٍّ في معرض سيتي سكيب الرياض 2025، ضمن جناحها رقم H1.O40؛ لتستعرض أحدث مشاريعها السكنية المتكاملة التي تُجسِّد رؤيتها في بناء مدن تنبض بالحياة وتُعزِّز جودة المعيشة في العاصمة الرياض.

وتُعدُّ هذه المشاركة هي الثانية للشركة في المعرض، بعد حضورها اللافت في النسخة الماضية، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مكانتها كأحد أبرز المطوّرين الوطنيين الذين يساهمون بفاعليةٍ في تشكيل المشهد العمراني الحديث للمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتستعد "محمد الحبيب العقارية" للكشف خلال المعرض عن أحدث مشاريعها الكبرى، الذي يأتي امتدادًا لمسيرة مشاريعها النوعية خلال السنوات الماضية، مجسِّدًا مفهوم المدن المتكاملة، ومعبِّرًا عن رؤية الشركة في ترسيخ مبادئ الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة للسكان.

كما تستعرض مشروعها المتميِّز "إينار"، الواقع على طريق الملك عبد الله في حي الحمراء، والذي يُعتبر من المشاريع الحيوية في قلب العاصمة بالقرب من مترو الرياض؛ حيث يجمع بين التصميم العصري والبنية التحتية المتكاملة، ويوفِّر وحداتٍ سكنيةً راقيةً ضمن بيئةٍ عمرانيةٍ تُراعي أعلى معايير جودة الحياة والاستدامة البيئية، ويُعدُّ من أبرز المشاريع التي رسَّخت نهج الشركة في تطوير المدن والمجتمعات العصرية.

من جانبه، قال عبد الله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد الحبيب العقارية": "تُمثل مشاركتنا في سيتي سكيب الرياض 2025 فرصة لإبراز رؤيتنا في كيفية تحويل التطوير العقاري من مجرد بناء مساكن إلى خلق مدنٍ ومجتمعاتٍ متكاملةٍ توفِّر بيئة حياةٍ مستدامةٍ ومتكاملةٍ تلبِّي احتياجات سكانها بشكلٍ شامل".

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الاستدامة وجودة الحياة هما جوهر مستقبل المدن السعودية، وهو ما نعمل على تجسيده في جميع مشاريعنا الجديدة التي تدمج بين المساحات التجارية والترفيهية والتعليمية داخل المشاريع السكنية؛ لتحقيق مدنٍ صغيرةٍ مكتفيةٍ ذاتيًّا توفِّر تجربة حياةٍ متكاملةٍ للسكان، وتضمن استدامةً اقتصاديةً واجتماعيةً للمجتمع".

وتُعدُّ شركة "محمد الحبيب العقارية" من أوائل الشركات السعودية المتخصِّصة في التطوير العمراني المتكامل، وتميَّزت بمساهماتها في تطوير مشاريع كبرى داخل المملكة؛ إذ طوَّرت وجهاتٍ سكنيةً بمساحاتٍ تتجاوز 10 ملايين متر مربع، بتصاميم جمعت بين الابتكار والاستدامة البيئية والاجتماعية.

وكانت "محمد الحبيب العقارية" قد افتتحت 11 مجمعًا سكنيًّا خلال عامَي 2024م – 2025م، في فترةٍ زمنيةٍ قياسية، بمعدل مجمَّعٍ جديدٍ كلّ 49 يومًا؛ ليصل إجمالي مشاريعها إلى 15 مجمّعًا سكنيًّا تضمُّ نحو 7 آلاف وحدةٍ سكنيةٍ مؤثثةٍ ومجهَّزةٍ للتأجير، مواصلةً بذلك دورها كشريكٍ رئيسيٍّ في بناء مستقبلٍ عمرانيٍّ متوازنٍ يواكب تطلُّعات رؤية المملكة 2030.