باكستان تدرس إصدار عملة رقمية مستقرة مدعومة بالروبية لتعزيز الشمول المالي

وفقا لما نقلته صحيفة “Daily Times” فإن دولة باكستان تعمل على دراسة إصدار عملة رقمية مستقرة مدعومة بالروبية، ضمن إطار جهود أوسع لتوسيع نطاق الشمول المالي وتحديث أنظمة الدفع.

هذه العملة، التي يُفترض أن تحافظ على استقرار قيمتها من خلال ربطها بأصل ثابت، تشكل جزء من مساعي الحكومة لتعزيز كفاءة النظام المالي وزيادة الشفافية.

وتُجري السلطات المالية في البلاد تقييم دقيق لإطلاق العملة الرقمية المستقرة بالتوازي مع وضع لوائح شاملة للأصول الرقمية، في محاولة لتفادي ضياع الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتحول الرقمي المتسارع عالميا.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين عمليات التحويل المالي، لاسيما تلك العابرة للحدود، بما يخدم مصالح المواطنين الباكستانيين في الداخل والخارج.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق رؤية أشمل تهدف إلى دمج الشرائح غير المصرفية في المنظومة المالية الرسمية، وهو ما يشكّل تحدي كبير في الاقتصادات الناشئة مثل باكستان.

ويُنظر إلى إطلاق العملة الرقمية المستقرة كمرحلة محورية في استراتيجية الدولة لتنظيم قطاع العملات الرقمية وتبنّي الابتكار المالي.

هذا التوجه يتماشى مع مساعي الحكومة الباكستانية لتحديث بنيتها المالية عبر حلول قائمة على التكنولوجيا الرقمية، مما يعكس رغبة واضحة في تبني أدوات مالية حديثة تُسهِم في تسهيل الوصول إلى الخدمات وتحقيق الاستقرار المالي على نطاق أوسع.

