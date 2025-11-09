فوز فريق دراجات الفتح بلقب بطولة دوري الاتحاد الأولى للفئة الأولمبية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق الدراجات بنادي الفتح يتوج بالمركز الأول في بطولة دوري الاتحاد الأولى

تمكن فريق الدراجات بنادي الفتح من تحقيق المركز الأول في بطولة دوري الاتحاد الأولى لفئة الأولي، والتي أُقيمت في مدينة شقراء مؤخرًا. وقد شهدت البطولة منافسة شرسة ومستوى عالٍ من جميع المشاركين.

تألق لاعب الدراجات جهاد الحسن

وعلى صعيد الفردي، لمع نجم اللاعب جهاد الحسن بتحقيقه المركز الأول في البطولة، حيث قدم أداءً مميزًا وأظهر مهاراته الاستثنائية على الطريق. وبهذا الانتصار الكبير، يواصل الفريق تألقه ونجاحه في بطولات الاتحاد، مؤكدًا تفوقه وقوته في هذا النوع من الرياضات.