أيّ حكاية اختارها مهرجان القاهرة لافتتاح دورته الـ٤٦؟

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم الروائي “المسار الأزرق” (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين، التي تقام في الفترة من ١٢ إلى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥. ويعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية​.

ينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر ٧٧ عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرّس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغيّر حياتها إلى الأبد​.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​. والمخرج جابريل ماسكارو من مواليد البرازيل عام ١٩٨٣، وحصدت أفلامه أكثر من ٥٠ جائزة دولية، كما اختير فيلمه “ثور النيون” ضمن أفضل عشرة أفلام لعام ٢٠١٦ بنيويورك تايمز، وشارك فيلمه “الحب الإلهي” في بانوراما مهرجان برلين​. مدة العرض: ٨٦ دقيقة | اللغة: البرتغالية | ملون