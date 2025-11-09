ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - ميامي : قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله ثنائية لفريقه انتر ميامي لاكتساح ناشفيل 4 0 السبت في ثالث مباريات سلسلة الدور الإقصائي الاول للدوري الأميركي لكرة القدم والتأهل الى الدور الثاني.

وافتتح نجم برشلونة الاسباني السابق التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الثاني (39)، قبل ان يمرر كرتين حاسمتين لمواطنه تاديو أليندي الذي سجّل الهدفين الآخرين (73 و76).

وقال مدرب ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو "أريد أن أهنئ ليو على المباراة التي لعبها. كان هو أول من وجّهنا في الضغط العالي. رؤية ليو يضغط بهذا الشكل في عمر الثامنة والثلاثين أمرٌ مذهل".

وأضاف "نحن جميعا نعرف ليو بالكرة، لكن ما فعله ليو بدون الكرة اليوم كان مدهشا".

وحسم انتر ميامي سلسلة مبارياته الثلاث ضمن الدور الأول للمنطقة الشرقية 2 1، ليضرب موعدا مع سينسيناتي بسلسلة أخرى من ثلاث مباريات بعد فوز الاخير على كولومبوس 2 1.

وتابع ماسشيرانو "لعب الفريق مباراة شبه مثالية. هناك دائما أمور يمكن تحسينها، لكننا كنا على مستوى عال جدا في جميع الخطوط، كنا شديدي الحماس منذ الدقيقة الأولى، ومنظمين للغاية، وأدّينا بشكل رائع في الضغط العالي".

ونجح ميسي في مساعدة فريقه على إنهاء عقدته مع الدور الاول من المراحل الإقصائية بعد ان خرج منه مرتين في السنوات الأخيرة، حيث خسر امام اتلانتا العام الماضي وأمام نيويورك سيتي في 2022.

وعن المواجهة المقبلة أمام سينسيناتي، قال ماسشيرانو "ستكون مواجهة صعبة جدا في الدور نصف النهائي من المنطقة".

من ناحية اخرى، حسم مينيسوتا تأهله إلى الدور الثاني بفوزه على سياتل بركلات الترجيح 7 6 بعد ان انتهت المباراة بوقتها الأصلي 3 3.

وبعد ان احتكم الفريقان الى ركلات الترجيح، نجح مينيسوتا في حسم اللقاء والسلسلة 2 1، لينضم الى ركب المتأهلين.