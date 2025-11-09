اخبار العالم

الأمير جورج ينضم إلى ملك وملكة بريطانيا في مهرجان ذكرى الحرب العالمية الأولى

0 نشر
0 تبليغ

  • الأمير جورج ينضم إلى ملك وملكة بريطانيا في مهرجان ذكرى الحرب العالمية الأولى 1/5
  • الأمير جورج ينضم إلى ملك وملكة بريطانيا في مهرجان ذكرى الحرب العالمية الأولى 2/5
  • الأمير جورج ينضم إلى ملك وملكة بريطانيا في مهرجان ذكرى الحرب العالمية الأولى 3/5
  • الأمير جورج ينضم إلى ملك وملكة بريطانيا في مهرجان ذكرى الحرب العالمية الأولى 4/5
  • الأمير جورج ينضم إلى ملك وملكة بريطانيا في مهرجان ذكرى الحرب العالمية الأولى 5/5

كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية يحضرون الحدث السنوي الذي نظمه الفيلق الملكي البريطاني
الرياص - اسماء السيد - PA Media
حضر كبار أفراد العائلة المالكة الحدث السنوي الذي نظمه الفيلق الملكي البريطاني

انضم الأمير جورج إلى الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا، وكاثرين أميرة ويلز، في إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، فيما يُعرف في بريطانيا بـ "مهرجان الذكرى" الذي أقيم في قاعة ألبرت الملكية بلندن.

وقد وقف الجمهور وعزفت أنغام الموسيقى مع دخول أفراد العائلة المالكة قاعة الحفلات الموسيقية لإحياء ذكرى من فقدوا أرواحهم في الخدمة العسكرية، عشية يوم الأحد التذكاري لإحياء ضحايا الحروب.

كما حضر رئيس الوزراء السير كير ستارمر والسيدة فيكتوريا ستارمر هذا الحدث السنوي، الذي يُصادف هذا العام الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويأتي هذا الحدث أيضاً بعد 25 عاماً من انتهاء حظر دام عقوداً على خدمة المثليين في القوات المسلحة، فيما يعكس التمييز الذي كان يواجهه أفراد مجتمع الميم.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الأمير جورج، البالغ من العمر 12 عاماً، الحفل السنوي، حيث جلس بجوار والدته الأميرة كاثرين التي ارتدت زهرة خشخاش مصنوعة يدوياً من الحرير والزجاج ومواد طبيعية أخرى.

لماذا يرتدي البريطانيون زهرة حمراء في نوفمبر؟

بالصور: أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الأولى

الأميرة كاثرين برفقة ابنها الأكبر جورج، البالغ من العمر 12 عاماً
PA Media
الأميرة كاثرين برفقة ابنها الأكبر جورج البالغ من العمر 12 عاماً

ومع دخول متقاعدي ؛ وهم قدامى المحاربين في الجيش البريطاني، إلى القاعة وسَيرهم عبر المسرح، وقفت العائلة المالكة وصفقت، بينما عزفت إحدى فرق الأوركسترا نشيد "الجيش البريطاني" the Boys Of The Old Brigade.

ولم يحضر أمير ويلز الحفل؛ حيث كان في طريق عودته من البرازيل، بعد أن ألقى كلمة أمام قادة العالم المجتمعين في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30)، وزار إحدى الجزر النائية.

الحفل، الذي بُث على قناة بي بي سي الأولى المحلية في الساعة التاسعة مساءً، قدمته النجمة البريطانية هانا وادينغهام، وتضمن عروضاً لموسيقيين، منهم السير رود ستيوارت وسام رايدر.

كما صعدت العديد من فرق القوات المسلحة إلى المسرح لمرافقة الفنانين وتقديم عروض موسيقية عسكرية، منها فرقة سلاح الجو الملكي البريطاني.

السير رود ستيوارت برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة التابعة للقوات الجوية البريطانية
PA Media
السير رود ستيوارت برفقة فرقة الموسيقى الكبيرة التابعة للقوات الجوية البريطانية

من بين قدامى المحاربين الذين حضروا الحفل، أولئك الذين ساعدوا في التخطيط ليوم النصر، عندما نزلت قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي، إيذاناً ببدء حملة تحرير شمال غرب أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وكان من بين الحضور أيضاً بعض أسرى الحرب.

وستُقام فعاليات في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم، إحياءً لذكرى يوم الأحد، الذي يُحتفل به في أقرب يوم أحد إلى يوم الهدنة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وإحياءً لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، تشهد الفعاليات أيضاً الوقوف لمدة دقيقتين في صمت، في تمام الساعة 11:00 في صباح اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر في التقويم الميلادي.

29117860a6.jpg

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements