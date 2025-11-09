رالي اليابان: اوجييه يشعل معركة لقب السائقين مع إيفانز

الرياص - اسماء السيد - Japan : أشعل الفرنسي سيباستيان اوجييه (تويوتا ياريس) معركة بطولة العالم للراليات حتى الجولة الاخيرة المقررة في السعودية، بعد فوزه برالي اليابان الأحد مقلصا الفارق مع البريطاني إلفين إيفانز متصدر الترتيب إلى ثلاث نقاط.

وحافظ اوجييه على آماله بمعادلة الرقم القياسي بتسعة القاب، ليفرض سباقا ختاميا ناريا في السعودية اواخر هذا الشهر.

بدوره، يتخلف الفنلندي كالي روفانبيرا بفارق 24 نقطة عن ايفانز بعد حلوله سادسا، لتبقى آماله من الناحية الحسابية للظفر بلقبه العالمي الثالث قائمة.

وكان ايفانز امام فرصة حسم لقبه الاول في اليابان لكن زميله على متن تويوتا، اوجييه، رفض التسليم بأمر الواقع وقدم اداء شرسا.

وانهى ابن الـ 41 عاما السباق متقدما بفارق 11.6 ثانية عن ايفانز الذي حلّ ثانيا في اليوم الختامي الذي تخللته الأمطار على طرق إسفلتية متعرجة مغطاة بالأوراق المتساقط.

وقال اوجييه إنها "نتيجة مثالية" بعد ان تعرّض لحادث جراء اصطدامه بشجرة خلال سباق رالي اوروبا الوسطى الشهر الماضي.

وأضاف أوجييه الذي صعد فوق سيارته للاحتفال بعد عبوره خط النهاية "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة بسبب هذا المطر اليوم، لم يكن هناك شيء مؤكد، فقد كان الأمر أشبه ببداية رالي جديد هذا الصباح".