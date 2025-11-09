تابع الان خبر بمشاركة السعودية.. انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للتمور في القاهرة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للتمور في القاهرة في نسخته الثامنة، بمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، بمشاركة المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من الدول العربية والدولية، في تظاهرة تحتفي بالتمور وتبرز مكانتها كأحد أهم المنتجات الزراعية في العالم العربي.

وينظم المهرجان كل من وزارة الصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، المنبثقة عن مؤسسة إرث زايد الإنساني، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 120 عارضًا من 11 دولة حول العالم.

وشهد اليوم الأول للمهرجان افتتاح معرض التمور الدولي الذي يضم أحدث التقنيات في زراعة وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور، إلى جانب عرض منتجات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تعكس تراث الدول المشاركة، ومن ضمنها جناح المملكة الذي يبرز جودة التمور السعودية وتنوع أصنافها.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز قطاع التمور العربي وتطوير قدرته التنافسية عالميًا، من خلال توحيد جهود الهيئات الحكومية والمنظمات البحثية والدولية، وتبادل الخبرات بين المنتجين والمصنعين، إضافةً إلى دعم الابتكار في التصنيع الزراعي وفتح آفاق أوسع للتسويق والتصدير.

ويُعد المهرجان منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات الزراعية، ومناسبة لتعزيز التعاون العربي في مجال نخيل التمر، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الزراعي المستدام في المنطقة.