بطولة فرنسا: مرسيليا يكرم وفادة بريست وينتزع الصدارة موقتا

الرياص - اسماء السيد - باريس : أكرم مرسيليا وفادة ضيفه بريست بثلاثية نظيفة وانتزع صدارة الدوري الفرنسي في كرة القدم مؤقتا السبت في المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وحسم الفريق الجنوبي نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر الانكليزيين أنغل غوميش (25) ومايسون غرينوود (33 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ الثالث في الدقيقة 82.

وواصل مرسيليا صحوته بتحقيقه الفوز الثاني تواليا والثامن هذا الموسم فرفع رصيده الى 25 نقطة وانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من باريس سان جرمان حامل اللقب والذي يحل ضيفا على ليون الأحد في قمة وختام المرحلة.

في المقابل، مني بريست بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وأعرب المدرب الإيطالي لمرسيليا روبرتو دي تزيربي عن رضاه التام عن فوز فريقه، وقال إنه استمتع كثيرًا على مقاعد البدلاء، لكنه حثّ لاعبيه على الاستعداد "للعاصفة القادمة".

وأوضح دي تزيربي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "هذا أمرٌ طبيعي في مرسيليا. يوم الأربعاء ضد أتالانتا (في دوري أبطال أوروبا)، لعبنا بشكل سيء، وضد أنجيه أيضًا، بالتشكيلة نفسها تقريبًا التي لعبنا بها اليوم. لكنني أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة اليوم، واستمتعتُ كثيرًا على مقاعد البدلاء".

ولخص المدرب الإيطالي الوضع قائلًا: "استحوذنا على الكرة عند الحاجة، وحركنا الكرة بسرعة وثبات عند الحاجة، وضغطنا بشكل جيد، وخلقنا العديد من الفرص. استقبلنا هدفًا مبكرًا، ثم لم نتلقَّ سوى هدف واحد".

وأضاف "اليوم، لا داعي لقلق أي لاعب من مرسيليا. نحن في صدارة الدوري بأفضل هجوم، وسجلنا 28 هدفًا. أتمنى أن يلعبوا بشجاعة وثقة أكبر".

وتابع "لكن حتى عندما نفوز، أركز على اليوم التالي، لأنه هنا لا نشعر بالراحة أبدًا. هنا نعيش يومًا بيوم. آمل أن يصبح الفريق أكثر استقرارًا. نحن في صدارة الدوري، وفزنا بمباراتين متتاليتين في الدوري، لكن علينا الاستعداد للعاصفة القادمة لأنها آتية لا محالة".

وتعادل لوهافر مع نانت بهدف لغوتييه لوريس (90+5) مقابل هدف لماتيس ألبين (4).

ويلعب لاحقا موناكو مع لنس.