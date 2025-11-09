تابع الان خبر وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لدعم الشعب الفلسطيني في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية وكراسي كهربائية، جرى تجهيزها لتوزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع، ضمن الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية في دعم الفلسطينيين ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

ويأتي إرسال الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 استمرارًا لنهج المملكة الثابت في تقديم العون والإغاثة للدول والشعوب المتضررة، وتجسيدًا لدورها الريادي في العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تسيير القوافل الجوية والبحرية لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمستلزمات الإيوائية لسكان غزة.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين ودعم صمودهم في مواجهة الأوضاع المعيشية القاسية، في إطار ما توليه المملكة من اهتمام متواصل بالقضايا الإنسانية والواجب الأخوي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.